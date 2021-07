Tri svetovno znane pornozvezde obiskale Slovenijo: poglejte, kaj počnejo (FOTO)

Tri svetovno znane pornozvezde so prišle v Slovenijo, kjer snemajo najnovejši film za odrasle. Najprej so se ustavile v naši prestolnici, kjer so pozirale na Tromostovju, pozneje pa so se oglašale z Bleda., znana pod umetniškim imenom, ki jo na instagramu spremlja skoraj 80 milijonov ljudu, je na twitterju dejala: »Tukaj sem v Sloveniji zinZaljubili se boste v našo vsebino, ki ji pripravljamo za vas. Je lepa, navdušujoča in realna. Kmalu jo boste lahko videli na onlyfansu. Pripravite se«.V Sloveniji pa ni šlo brez povsem brez neželenih dogodkov. Med nočno vožnjo s kolesom po Ljubljani se je Chechikovi, ki je prvič sedela na gorskem kolesu, zgodila nesreča. S kolesom je želela zapeljati na pločnik, pri tem pa je padla, vendar se na srečo ni poškodovala.