Toš in Slakonja spet skupaj na odru, pridružila se jima je še ena izjemna igralka (FOTO)

Dva izmed najboljših slovenskih zabavljačev Tadej Toš in Klemen Slakonja sta po izjemno uspešni predstavi Tak si, ki sta jo prvič javnosti predstavila oktobra 2013, ponovno stopila skupaj na oder, in to na deseto obletnico omenjene predstave. Tudi tokrat pod okriljem istega gledališča, le v drugi uspešnici z naslovom Kar želiš, to dobiš (The Love list), v kateri se jima na odru pridruži še izjemna mlada igralka Lea Cok, ki jo širša javnost najbolj pozna kot Anjo Hribar iz televizijske serije Sekirca v med.

Preobleče se kar sedemkrat

Osamljeni in introventirani statistik (Toš) od svojega najboljšega prijatelja (Slakonja), samooklicanega zvezdniškega pisatelja, za abrahama prejme nespodobno darilo. S pomočjo ženitne posredovalnice mu želi na podlagi seznama, ki ga skupaj sestavita, poiskati idealno partnerico.

Zaplet se začne, ko se idealna ženska (Cok) nenadoma pojavi, po daljši ugotovitvi, da pa obstaja le v stanovanju in nikjer zunaj njega, začneta seznam malce spreminjati in prilagajati, s tem pa tudi njeno razpoloženje.

Cokovo je zabavno spremljati tudi ob hitrih menjavah kostumov, saj se preobleče kar sedemkrat, s fantastično igro spreminjanja razpoloženj in petjem pa opozori na svoj veliki talent.

