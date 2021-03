Tonin miril Šarca: Janša je o meni celo napisal pesmico

V oddaji 24ur zvečer sta se soočila Marjan Šarec (LMŠ) in Matej Tonin (NSi). Prvak LMŠ je Toninu in vladi očital, da je se je prepozno odzvala na drugi val epidemije ter da ni naročila toliko doz cepiva Pfeizerja in Moderne, kot jih je bilo na voljo. Prvak NSi po drugi strani odgovarja, da obžaluje, da je Šarec tako negativen. »Po eni strani mi je žal, da je gospod Šarec tako zagrenjen, čeprav je politik mlajše generacije,« je dejal. Dodal je še, da je preveč obremenjen z Janšo.



Tonin je poudaril, da je treba včasih narediti korak nazaj ter da je Janša v preteklosti tudi o njem dejal marsikatero krepko. »Celo pesmice je pisal. Kako je že napisal? Milan Kučan nima sina, nič hudega, saj ima Tonina,« je recitiral prvak NSi. Včasih je treba v politiki vreči stvari čez ramo in gledati na korist države, je še prepričan Tonin.



»Gospod Tonin, včasih je treba imeti tudi integriteto in vedeti, kje so meje. Vedeti, do kod politika lahko sodeluje,« pa mu ni ostal dolžan Šarec, ki je dodal še, da z vlado Janeza Janše ne želijo imeti ničesar.

