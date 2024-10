Tone Fornezzi - Tof praznoval veliki jubilej! Čestital mu je tudi Milan Kučan, zapeli Čuki (FOTO)

Letos devetdeseti rojstni dan praznuje Tone Fornezzi, bolj znan pod vzdevkom Tof. Jubilej je 21. oktobra praznoval v ljubljanskih Križankah, natančneje v Križevniški cerkvi, kjer so se zvrstili glasbeni nastopi in govori znanih Slovencev.

Tof, pisatelj, humorist in satirik, je zelo priljubljen zaradi svojega izjemnega smisla za humor, duhovitosti in kritike družbenih pojavov. Tako ne preseneča, da so mu ob velikem jubileju prišli čestitat mnogi znani, med njimi Štefka in Milan Kučan, nekdanji smučar Bojan Križaj, pevke Alenka Godec, Simona Vodopivec Franko in Damjana Golavšek pa so mu tudi zapele.

Alenka Godec, Simona Vodopivec Franko, Damjana Golavšek. FOTO: Mediaspeed/Saša Despot

Duhovita ostrina

Tof je bil rojen leta 1934. Svojo kariero je začel kot novinar in se postopoma uveljavil kot eden najbolj prepoznavnih slovenskih satirikov. Najbolj znan je po svojem dolgotrajnem sodelovanju z dnevnim časopisom Delo, kjer je ustvarjal svojo priljubljeno satirično rubriko Tofov kotiček.

Skupina Čuki: Matjaž Končan, Jernej Tozon, Jože Potrebuješ, Miha Novak. FOTO: Mediaspeed/Saša Despot

V tej rubriki je na hudomušen in pogosto kritičen način obravnaval politične, družbene in kulturne dogodke ter osebe. Njegov slog pisanja je prežet z ironičnimi, včasih tudi ostrimi komentarji, vendar vedno začinjen z duhovitostjo. Poleg tega je ustanovitelj in urednik satirične rubrike Butik v Nedeljskem dnevniku, ki je del časopisa že vse od leta 1971.

Člani skupine Čuki, dr. Majda Dolničar, hematoonkologinja; Igor Ribič - Ribič Pepe in slavljenec Tof. FOTO: Mediaspeed/Saša Despot

S smehom se da preživeti vse

Tof se je uveljavil tudi kot pisec knjig, večinoma humorističnih in satiričnih zbirk. Njegova dela pogosto temeljijo na vsakdanjih dogodkih in jih interpretirajo na zabaven način, zaradi česar je postal izjemno priljubljen v širokem krogu bralcev. Poleg tega je bil aktiven tudi kot scenarist za različne televizijske oddaje in dogodke.

Milan Kučan, nekdanji predsednik Republike Slovenije; Janez Čadež, nekdanji generalni direktor RTV SLO. FOTO: Mediaspeed/Saša Despot

Pred desetletjem je za STA dejal, da se da s smehom preživeti prav vse. »Pregovor pravi, smeh dela dobro kri, zato se moramo ob zdravstvu, ki ga imamo, čim bolj smejati,« je dejal skorajda preroško. »Namen satire je na šaljiv način opozarjati na napake naše družbe, teh pa je v naši družbi, če temu sploh še lahko rečemo družba, veliko,« je takrat dodal.