To pa je sprememba! DJ Umek je zdaj videti precej drugače (FOTO)

DJ Umek, ki je eden izmed pionirjev elektronske glasbe v Sloveniji, se je odločil za spremembo svojega videza. Na Instagramu je objavil slike, na katerih lahko vidimo, da je iz temne prešel na sivo pričesko. Težko bi rekli, da ga nova barva las postara. Verjamemo pa, da se v tej novi podobi zdi marsikateri svoji oboževalki še bolj šarmanten.

DJ Umek, katerega pravo ime je Uroš Umek, je eden izmed tistih slovenskih glasbenikov, ki jim je uspelo tudi v tujini. S svojimi nastopi že vrsto let navdušuje na različnih koncih sveta. V prihodnjih tednih bo med drugim nastopil v Charlottu, San Franciscu, Torontu in Montrealu. Znano sicer je, da ne mara vožnje z letalom, a ga to ne odvrne od tega, da počne tisto, kar ima zelo rad - vrtenje glasbe.

Pred leti smo ga vsako leto ob vstopu v jesen lahko videvali na priljubljenem Žuru z razlogom, ki je v Tivoli privabil velike množice ljubiteljev elektronske glasbe. Žal tega dogodka že dolgo ni več. Kdo ve, morda pa se DJ Umek z ekipo nekoč odloči in spet začne prirejati to ali pa kakšno podobno prireditev na prostem pri nas.