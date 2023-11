DJ Umek in Stojan Auer: Stojko, ti ga pihneš! (Suzy)

Laž ima kratke noge, in še preden se je odvrtela nedeljska oddaja, v kateri je gostoval Stojan Auer, je sledil že epilog. Nekoč priljubljeni voditelj sobotnega razvedrilnega šova Poglej in zadeni se je pred kamerami pohvalil, da je veljal za najboljšega didžeja v nekdanji Jugoslaviji. Brez slabe vesti je izjavil, da se je pri njem učil svetovno znani mojster elektronske glasbe Uroš Umek. Ta je hitro skočil na družabno omrežje in posnel izjavo. V njej zagotavlja, da Štajerec nikoli ni bil njegov mentor, saj je takrat štel komaj štiri leta in še ni kazal ambicij ter talenta za vrtenje glasbe.

Stojan ima očitno težave s spominom, a mu tega ne gre zameriti.

»Stojko, ti ga pa pihneš. Če te ne bi poznal, bi si mislil, da lažeš kot pes, tako pa vem, da si se želel samo malce pohvaliti. Sicer si čisto fajn ded,« se je odzval slavni DJ Umek, ki bo prav na dan izida Suzy, 24. novembra, zabaval množico na ljubljanskem festivalu Kurzschluss.