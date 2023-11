To je zamenjava za Bineta Volčiča v Masterchefu (FOTO)

Dobro znani chef Bine Volčič ne bo več sodnik v šovu Masterchef. Namesto njega prihaja 30-letni Prekmurec Mojmir Šiftar, ki ima kuhanje zapisano v krvi.

Izpostavljajo neomejeno domišljijo in željo po raziskovanju, ki ju prenaša v svoje življenje. Ustvarjalci šova o njem zapišejo: »Mojmir je ustvarjalen. Drzen. Prijazen. Rad sestavlja lego kocke, še bolj navdušeno sestavlja recepte.« Dodajo: »Če se vam zdijo njegovi ljubi Marvelovi junaki odbiti, kako odbit je šele on. Lahko bi rekli, da mu ime včasih dela krivico.«

Strog in zahteven, človek, ki mu lahko zaupajo

Zase pravi, da je zelo sočuten in da rad spodbuja ljudi: »Vajen sem vseh ocenjevanj in tekmovanj, kjer so nas in kjer smo ocenjevali vsako podrobnost. Ko se pogovarjamo o hrani in tekmovanju v istem stavku, jemljem to zelo resno. V moji kuhinji je razpoloženje zelo sproščeno, saj vsi dihamo z ljubeznijo do hrane. Ljudje, ki me ne poznajo, mislijo, da sem strog in zahteven. Ljudje, s katerimi sodelujem oziroma me poznajo, pa v meni vidijo človeka, ki mu lahko zaupajo. Najverjetneje bom strog in hkrati pošten sodnik, ker na krožnikih želim srčno perfekcijo. A glede na to, da prihaja jubilejna sezona, bomo svečano naravnani tudi mi.«

Bine Volčič se poslavlja od priljubljenega šova. FOTO: Pop TV

Kuhinjo je začel voditi pri 22 letih, pri 23 je izdal svojo prvo kuharsko knjigo 44 odtenkov čaja, je trikratni S. Pellegrino Young Chef polfinalist, v prvi izdaji mednarodno priznanega vodiča Gault&Millau Slovenija si je prislužil naziv Mladi talent ...

Kdo so bili sodniki

V prvih treh sezonah Masterchefa so jedi ocenjevali Alma Rekić, Luka Jezeršek in Karim Merdjani, zadnjih šest sezon pa Luka, Karim in Bine. Po šestih sezonah in 165 posnetih oddajah pa je Bine mesto sodnika zapustil.

