Tega nismo pričakovali! Masterchef ostal brez Bineta Volčiča

Na komercialni televiziji Pop TV je že vse pripravljeno na snemanje nove, že 10. sezone najbolj priljubljenega kuharskega šova, MasterChef Slovenije. A letos bo vse drugače. Ustvarjalci oddaje so namreč sporočili, da sodniško trojico zapušča Bine Volčič

»V prvih treh sezonah so jedi ocenjevali Alma, Luka in Karim, zadnjih šest sezon so tekmovalce spodbujali, jim svetovali in jih ocenjevali Luka, Karim in Bine. Po šestih sezonah in 165 posnetih oddajah Bine zapušča mesto sodnika,« so zapisali v sporočilu za javnost.

»Letos poleti sva z ženo Katarino začela na Goričkem na polno kulinarično razvajati goste in zato bo morala moja televizijska duša dati prednost najinemu Posestvu Monstera. Žal sočasno snemanje oddaje MasterChef Slovenije tudi zaradi oddaljenosti ni mogoče, saj se že od srede v kuhinji pripravljamo na prihajajoči 'Vikend oddih' ali na kuharske dogodke 4x4. Ker se po šestih sezonah snemanja ni enostavno posloviti, me kar malo stiska in bom zagotovo zelo pogrešal moja somentorja Luko in Karima, pa tudi kamere in celoten televizijski adrenalin,« je dejal Bine.

Pravi, da bo sedaj imel čas spremljati oddajo. »Prav zanima me, kakšni bodo letošnji tekmovalci in prepričan sem, da jih za štedilniki MasterChef kuhinje čakajo zanimivi izzivi. Želim jim vrhunsko 10. sezono – naj zmaga najboljši,« je še dodal.

Na Pop TV pravijo, da bodo Bineta pogrešali, mu pa privoščijo mnogo uspehov. Kdo ga bo nadomestil, za zdaj še ne razkrivajo.