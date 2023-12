To je lepa novinarka, ki je ukradla srce Blažu Švabu

Blaž Švab velja za enega najbolj priljubljenih in za javnost zanimivih slovenskih glasbenikov. Ko je govora o glasbi in njegovem umetniškem ustvarjanju, Blaž težko ostane brez besed, a mnogo bolj skrivnosten in redkobeseden je, ko beseda nanese na njegovo zasebnost. To že dolga leta uspešno skriva pred slovensko javnostjo.

Glasbenik in uveljavljeni voditelj je je februarja 2020 postal očka, njegova srčna izbranka je rodila dečka Leva. Švab je sinovo ime dolgo skrival, javno ga je razkril šele leto in pol po njegovem rojstvu.

Švab pa je izjemno skrivnosten in redkobeseden tudi, ko nanese beseda na njegovo partnerko. Njeno identiteto skriva, a nam je uspelo izvedeti, kdo je mati njegovega sina. Gre za brhko lepotico, novinarko Laro Medved, ki jo poznajo gledalci jutranje oddaje na Planet TV Jutro na Planetu.