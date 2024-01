To bo počel znani voditeljski obraz s Pop TV (FOTO)

Gledali smo ga denimo v programu Pop TV, tudi v paru z Darjo Zgonc, potem pa je izzive iskal drugje. Boštjan Lajovic je bil med drugim zadolžen za odnose z javnostmi v uradu takratnega predsednika Danila Türka, v tej vlogi je tudi danes, le da je njegov delodajalec trenutno ministrstvo za infrastrukturo, kjer ministruje Alenka Bratušek. Po novem bo imel še eno (občasno) zadolžitev: vodil bo govsi podkast.

»Podkast bo namenjen poglobljeni predstavitvi vladnih vsebin in drugih aktualnih družbeno pomembnih tematik,« so sporočili z vlade, nastajal pa bo v prostorih vladnega urada za komuniciranje. Voditeljev bo več, praviloma bodo to zaposleni v državni oziroma javni upravi, ni pa izključeno, da se bodo kdaj poslužili tudi s kakšnim zunanjim sodelavcem ali sodelavku.