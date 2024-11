Tjaša Železnik o igralskih navadah: Včasih dobiš kakšen pljunek (VIDEO)

Igralka Tjaša Železnik je vstopila v svet podkasta Sovoznik, kjer se je kot gostja pridružila voditelju Gregorju Knafelcu. Med vožnjo skozi Ljubljano je razkrila drobce svoje bogate in vsestranske kariere, zaradi katere je postala ena najbolj prepoznavnih osebnosti na slovenski kulturni sceni. Svojo radovednost in strast do ustvarjanja izkazuje že vrsto let – od prvih korakov na gledališkem odru do številnih televizijskih nastopov. Na začetku pogovora je delila prav posebno navado, ki jo imajo z gledališkimi kolegi, saj se pred vsako premiero simbolično popljuvajo za srečo. »Včasih kakšen pljunek tudi dobiš,« je razkrila igralka.

Tjaša Železnik je bila gostja Delovega podkasta Sovoznik FOTO: Luka Maček

TV Dober dan je bil odskočna deska prepoznavnosti

Njen preboj na televizijo se je zgodil s priljubljenimi serijami, kot sta TV Dober dan in Ja, šef, v katerih je postala ena najbolj priljubljenih in prepoznavnih slovenskih igralk. Z vsakim likom doda pristnost in toplino, zaradi česar jo občinstvo ne spremlja le na odru, temveč tudi v vsakdanjih trenutkih na zaslonih.

Trenutno se pripravlja na novo gledališko predstavo Luč ugasne, ki jo režira njen kolega Sebastian Cavazza. Ta projekt je zanjo poseben, saj gre za Cavazzev režijski prvenec. »Sebastian je igralec in zato nas res razume. Zelo dobro zna delati z igralci, kar se že kaže v njegovem režijskem pristopu,« pojasni Tjaša in doda, da ji sodelovanje z njim pomeni nov ustvarjalni izziv. Razkrila je, da jo vsaka nova vloga kliče k raziskovanju in vedno novemu razmisleku, kar je ključ njenega uspeha in priljubljenosti.