Tjaša spet v lov na Sanjskega moškega? To je odgovorila

Finalistka zadnje sezone šova Sanjski moški Tjaša Kramarič je med odgovarjanjem na vprašanja sledilcev znova obudila spomine na snemanje oddaj z Gregorjem Čeglajem. Zapisala je, da se je bila vse skupaj nora izkušnja, iz katere se je o sebi veliko naučila, in da je hvaležna, da je spoznala veliko novih ljudi in prijateljev.

Bi se prijavila še enkrat? »Hvaležna sem za vse vas in vašo podporo, vsak dan vas je več in v veselje mi je deliti z vami, to kar delam. Ali bi se prijavila še enkrat? Ne vem, če,« je zapisala.

Razkrila je tudi, da se je zdaj iz Francije dokončno preselila v Slovenijo, saj tu bolj vidi svojo prihodnost.