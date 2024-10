Tim Novak v solzah po razhodu z Nušo, ta se je vanj zaljubila (VIDEO)

Drama med tekmovalcema Kmetije Timom in Nušo se nadaljuje tudi po snemanju resničnostnega šova. Pred dnevi sta v šovu pojasnjevala, da se bosta odmaknila drug od drugega, a kot kaže, nista dolgo zdržala narazen.

Njun sotekmovalec je potožil, da ne more spati, saj prideta v sobo in se umakneta v posteljo nad njegovo. »Vemo vsi, kaj čarata zgoraj. Ni prijetno, ker moram to poslušati. Fino bi bilo, da gresta to delat nekam ven.«

Nuša je pojasnila, da se že dlje časa poljubljata, dlje od tega pa ni šlo.

Tim, ki ga na tiktoku spremlja veliko število sledilcem, je zdaj s solzami v očeh priznal napake in dejal, da bi se rad opravičil Nuši, dekletu in gledalcem, ker jih je zavajal in je gledal sam nase. »Preveč sem bil sebičen in sem gledal samo nase, s tem pa sem marsikoga prizadel,« je priznal v videoposnetku, ki ga je podložil z ganljivo melodijo.

Nuši, ki se je kot kaže, zaljubila vanj, je dejal. »Vem, da sem te prizadel in še tvoje starše zraven. Upam, da se ne sekiraš preveč in da greš čez to čist v redu, ker si super punca,« je bil jedrnat.

»Prijatelji mi govorijo, da naj pustim, ker če bom pokazala, da me prizadene, se ne bo nehalo. Takole sem se počutila nekaj dni po tem, ko sem s Timom končala. Rada sem ga imela zelo in res nisem pričakovala, da se bo tako izteklo. Celoten šov sem verjela, da bo pustil punco, drugače z njim ne bi bila. Dovolj imam tega, da se vtikate vsi v to, kaj sva imela. Poljubljanja ne bom zanikala oziroma ga nisem nikoli, kaj drugega pa med nama ni bilo,« je na Tiktku pojasnila Nuša.

»Nikogar nisem zavedla, nikogar nisem namerno prizadela in ne bi želela uničevati Timov odnos s punco, če mi ne bi obljubil, da ga bo končal,« je zapisala v videoposnetku na TikToku.

Nuša je v oddaji povedala, da med njima 'ni, ni bilo in ne bo nič ljubezenskega', a očitno le ni bilo tako, saj je pozneje razkrila, da sta lagala. »Več kot očitno sva v oddaji lagala, da med nama nič ni in ne bo. Že od menjave družine sva se poljubljala, ampak nikoli nič več kot to. Tudi prizor, ki ga je Marcel opisal, tam zgoraj se ni zgodilo čisto nič drugega, kot poljub. Vem, da je videti malo grozno, ampak preprosto nisem ena izmed tistih punc, ki tako hitro zaupa in da svoje telo. Prav tako tega ne bi počela pred širno Slovenijo in mojo družino. Za poljubljanje s Timom so vedeli.«

Tim je na koncu svojega ganljivega sporočila še pojasnil, da sta se s svojim dekletom že marsikaj pogovorila. Ful je bilo težko in še ji bo težko.Ona je šokirana, kaj vse sem notri delal in ve, da sem zunaj povsem druga oseba. Še posebej jo tudi moti, ker je javno izpostavljena, česar si nikoli ni želela«,