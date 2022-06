Televizijskemu voditelju osa preprečila sodelovanje na triatlonu

Televizijski voditelj, producent, urednik in tudi novinar Zvezdan Martič (59) je predan tudi kitari in športu. Čez vse leto veliko plava, če le ima voda vsaj 16 stopinj. V opremi preplava na dan vsaj tri kilometre. Ob morju tudi strune kitare zvenijo drugače in lepše. Postavni mladenič pa ni le plavalec, udeležuje se tudi tekov, maratonov in triatlonov, kjer se izkaže njegova izvrstna telesna pripravljenost. Pred nekaj dnevi je v Kopru potekal triatlon, ki bi se ga Zvezdan moral udeležiti. A vedno ne gre vse po načrtih ...

Zvezdanove superge niso ugledale triatlona.

Razočaran je takole zapisal na facebooku: »Ta par copat bi moral danes iti na triatlon v Koper, za katerega sem več mesecev treniral in ga imel za enega od dveh letošnjih glavnih ciljev. Ampak, ker resnično življenje ni kot Facebook ali Instagram, kjer smo vsi ves čas lepi in uspešni, so copati ostali doma. Njihov lastnik je sicer odtreniral vse po načrtu, je v vrhunski formi, ampak vpletla se je ena osa, ki ga je pičila v nogo, tako da zatekla noga ne more v copat. Ko sem zjutraj malce obupan in žalosten gledal v pripravljeno opremo, je moja pametna žena Ana Martič vse povzela s tremi besedami: To je življenje.« Ker Zvezdan ve, da bo priložnosti še veliko, je hudomušno dodal: »Oba z oso sva preživela.«

Še kot zanimivost, danes si bomo lahko na RTV ogledali Zvezdanov novi dokumentarni film Kanižarica – delu čast in oblast, ki govori o rudarskem življenju.