Znani televizijski obraz se je odločil za prav posebno tetovažo

Udeleženca prvega slovenskega resničnostnega šova Super par Slovenije Melita Biserkova in Silvo Bezjak sta že več let dobrodelna. V minulih dneh so izpeljali dobrodelno akcijo za Mladinski dom Maribor, za katero pa si je Silvo omislil tudi posebno tetovažo. Kot ljubitelj tovrstnih poslikav, ki jih nekaj že ima, se je odločil, da bo mariborski mojster poslikav Miha Ornik, s katerim sta bila sicer sošolca, na njegovi koži ustvaril podobo srčne izbranke Melite, ki ji Silvo ljubkovalno pravi mucika.

Silvo in Melita sta se predstavila v resničnostnem šovu Super par Slovenije. FOTO: POP TV

»Za izhodišče smo vzeli keltsko boginjo Freyo, obraz pa je Melitin. Po trinajstih letih skupnega življenja sem se odločil, da bo moja draga z menoj tudi takrat, ko ne bo, saj jo imam odslej narisano na roki,« pravi Silvo. Dobrodelna akcija je tudi sicer potekala v znamenju tetovaž. Na dražbi so ponudili še podpisani dres svetovnih prvakov v poletih 2024, ki ga bo najboljšemu ponudniku lastnoročno predal smučarski skakalec Robert Kranjec. Dražba je bila namenjena dobrodelni akciji Mladinskega doma Maribor Otroci brez doma.

»Čeprav živim v Ljubljani, je moje srce še vedno vijolično, kot Mariborčan torej želim pomagati drugim Mariborčanom. Cilj dogodka je bil tudi druženje z Mariborčani, ki jih ne srečujem tako pogosto, odkar živim v Ljubljani. Med povabljenimi so bili Damjan Murko, Marko Vnuk, Mark Zebra, Žan Vidic, Mojca Žižek, Andreja Ilijaš, Tamara Razboršek, Jelka Medved in drugi. Veliko pa mi pomeni, da sta se dogodka udeležila tudi moja sinova Jaka in Nejc. Z mojo drago Melito nisva želela prirejati ogromne humanitarne akcije, ampak sva se raje odločila za druženje v krogu prijateljev in znancev.«

Posebno zahvalo Silvo namenja našemu smučarskemu skakalcu Robertu Kranjcu, ki je podaril podpisani dres, za katerega so iztržili 600 evrov.