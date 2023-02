Tekmovalci šova Super par so o sebi razkrili to (FOTO)

1. Katarina Benček in Marko Pavlović

Spletna vplivneža. Ognjevit tandem, ki skupaj preživi 24 ur na dan.

Če bi morala izbrati med Instagramom in televizijo, bi izbrala …

Nobeden od naju se ne bi branil kakega voditeljskega stolčka. A zagotovo brez Instagrama ne moreva, saj je najin glavni vir dohodka, ki nama omogoča zelo dinamičen način življenja, videla sva tudi že ogromno sveta.

Za naju največji izziv v šovu bi bil ...

Marko ne bo jedel kake ogabne hrane, sicer pa se ravnava po občutku od izziva do izziva. Eno je, ko si zamišljamo določeno situacijo, nekaj povsem drugega pa, ko smo dejansko v njej.

Super par to pomlad Pop TV

Sta enotna, kaj bi storila z nagrado? Če ne, čigava želja bi prevladala?

Sva povsem enotna, celoten znesek bi vložila v hišo, ki jo gradiva v Istri.

2. Luka Korenčič in Ajda Špacapan

Komik, ki smo ga že videli tudi v televizijskih šovih, in trenerka utelešenega gibanja.

Z nama se v šov podaja tudi psička, zaradi tega bova …

Bolj sproščena.

Luka Korenčič in Ajda Špacapan

Za naju največji izziv v šovu bi bil ...

Za Luko zagotovo vožnja avtomobila, ker nima izpita in ne vozi. Ajda pa si ne želi jesti surove drobovine ali živih živali.

Sta enotna, kaj bi storila z nagrado? Če ne, čigava želja bi prevladala?

Sva kar enotna, če ne bi bila, bi prevladala Ajdina želja. (smeh)

3. Indira Ekić in Matic Kolenc

Tekmovalka iz prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija je športnika spoznala pred petimi leti, ko je bil njen osebni trener.

Sva sveže zaročena, od takrat je najin odnos …

Prav nič se ni spremenilo, čutiva pa povezanost med nama bolj kot kdaj prej. Usojena sva si, druge razlage ni. Še pomanjkljivosti drugega so nama čisto okej, sprejemava se stoodstotno, vsak dan znova se prilagajava drug drugemu. Ljubezen nikoli ne boli, je čisto preprosta.

Za naju največji izziv v šovu bi bil ...

Indira Ekić in Matic Kolenc

Matic je pravi bovški fant, adrenalinec, povezan z naravo, nič ga ne ustavi. Razen izzivi z neužitno hrano ali kačami. Je pa zelo tekmovalen, kar bi ga znalo pripeljati do tega, da pogoltne tudi kaj neužitnega in se sooči s plazilci. Jaz sem pravo nasprotje. Flegmatik, ki živi v coni udobja. Nisem tekmovalna, bojim se višine, eksotične živalce mi niso preveč pri srcu ... Grem se predvsem zabavat, morda tekmovanje prebudi v meni bojevnico, ki bo za ljubezen pripravljena skočiti iz letala.

Sta enotna, kaj bi storila z nagrado? Če ne, čigava želja bi prevladala?​

Sanjam o lastni znamki ličil. Razviti in izdelati želim prvo šminko na slovenskih tleh in za to potrebujeva sredstva. Matic me podpira, zato bi najverjetneje šla nagrada za uresničitev mojih sanj. Če bi ostal kak evro, pa si želiva poroke v toplih krajih.

4. Žanet Breški in Timotej Cizej

Ljubezen je vzklila med lonci šova MasterChef Slovenija. Med vsemi pari sta skupaj najmanj časa.

Spoznala sva se v šovu MasterChef, v najinem odnosu pa je »glavni kuhar« …

Žanet Briški in Timotej Cizej

Žanet, ker ima nekoliko več izkušenj, ampak sem kar takoj za njo. (smeh)

Za naju največji izziv v šovu bi bil ... ​

Izziv vzdržljivosti in moči bi bil za naju najhujši, ker nisva ravno najbolje kondicijsko pripravljena.

Sta enotna, kaj bi storila z nagrado? Če ne, čigava želja bi prevladala?

Ne. (smeh) A bi se dogovorila tako, da bi bila oba zadovoljna.

5. Eva Centrih in Luka Radaković - Rale

Modna in lepotna vplivnica ter glasbeni producent sta skupaj že osem let.

Največja razlika v najinih značajih je …

Zagotovo temperament. Eva bi vse takoj in zdaj. Zna biti zelo nepotrpežljiva, a tudi tako začuti človeka, da se ji v oči prikradejo solze, zlasti če je v težavah. Rale pa naprej razmisli zadevo in predvidi vse scenarije.

Za naju največji izziv v šovu bi bil ... ​

Eva Centrih in Luka Radaković – Rale

Eva se zelo boji kakšnih izzivov z živalmi. Da bi morala pojesti kaj res nagnusnega ali da bi jo zaprli med podgane, miši, kače … Rale pa bi v izzivih z živalmi užival. Vseh izzivov se veseli, morda bi se utegnilo zatakniti le pri kakšnih osebnih vprašanjih.

Sta enotna, kaj bi storila z nagrado? Če ne, čigava želja bi prevladala?

Oba si zelo želiva svoj dom. Tri leta že živiva skupaj, v najemu, dvakrat sva se že selila, prvič so naju z danes na jutri presenetili s klicem, da morava iz stanovanja, zato je najina največja želja stanovanje. V sanjskem scenariju pa hiša.

6. Laura in Borče Stojanov

Preprosta, skromna, nasmejana, kofetkarja, borca. Skupaj sta 18 let in imata sina.

V zakonu se nisva še nikoli sprla, najina skrivnost za to pa je …

Če sta dva v zakonu, se verjetno tudi dobro poznata in približno vesta, kaj je sprejemljivo in kaj ne. Ne pretiravava v nobeni stvari. Če bi se Laura vrnila od frizerja s čisto kratkimi lasmi ali če bi Borče v trgovini porabil preveč denarja, bi se najbrž vsaj malo sporekla. Sicer pa sva tudi zelo enotna pri vzgoji otroka, učiva ga lepih vrednot in tega, da odlične ocene in drage obleke niso najbolj pomembne v življenju.

Za naju največji izziv v šovu bi bil ... ​

Laura in Borče Stojanov

Še sva otroka po srcu, zato sva velikokrat počela stvari, ki se drugim zdijo nenavadne. Recimo pri opremljanju stanovanja ali pa ročni izdelavi oblek za kakšno poroko. Nikoli nama ni dolgčas, poskušava se imeti lepo vsak dan posebej.

Sta enotna, kaj bi storila z nagrado? Če ne, čigava želja bi prevladala?

Najprej bi poplačala tisto malo kredita, kar nama ga je še ostalo za stanovanje. Drugo bi privarčevala za hude čase.

7. Nataša in Mike Bergant

Starša petih otrok sta skupaj že 22 let. Veljata za tekmovalen par, ki pričakuje zmago.

Sva starša petih otrok, njihov komentar na to, da greva v šov, je bil …

Ni bilo posebnih komentarjev, ker so že vajene, da sva malo odklopljena. Ni prvič, da sva naredila nekaj, česar večina ne bi. Morda rečejo le še: »A vidva to resno?« Se pogledamo in že poznamo odgovor. (smeh)

Za naju največji izziv v šovu bi bil ... ​

Morda bi imela težave, če bi morala pojesti kaj neužitnega ali ogabnega okusa.

Nataša in Mike Bergant

Sta enotna, kaj bi storila z nagrado? Če ne, čigava želja bi prevladala?

Vso družino bi peljala na počitnice na Brione, ki jih obožujemo že več kot 15 let. A tokrat ne bi spali v hotelu, temveč bi najeli eno od vil. Najeli bi električne avtomobile, imeli svojega kuharja, vrt, plažo, pomol ... Skratka, uživali bi brez omejitev! Če bi dosegla najvišjo na­grado, pa bi preostanek denarja vložila v svoj posel. Odprla bi svoj Sport, Nutrition & Music Club, kjer bi vedno pokalo od energije, vrtela bi se glasna house glasba, trenirali bi, imeli šejk bar, ljudem bi pomagali doseči najboljšo formo in počutje, kar sicer počnemo že 18 let in pol.

8. Melita Biserkova in Silvo Bezjak

Spoznala sta se, ko je Melita Silva najela kot vrtnarja. Rodila se je ljubezen na prvi pogled, ki traja že 12 let.

V šovu bova par, ki ga bodo vsi poznali po tem, da …

Sva pozitivna, vedno nasmejana, pravična, ne marava spletk in hinavščine. Od drugih parov naju loči to, da sva v 12 letih skupnega življenja prestala toliko lepih in težkih preizkušenj, da se znava soočiti z izzivi. Sva sorodni duši, energična, vse počneva skupaj. Vse težave rešujeva skupaj. Znava uživati v majhnih in velikih stvareh. Kot par nisva tekmovalna, zato bo zanimivo, koliko naju bodo igre prevzele. Včasih enako misliva in sočasno poveva isti stavek.

Melita Biserkova in Silvo Bezjak

Za naju največji izziv v šovu bi bil ... ​​

Največji izziv bo izpeljati nastop v šovu in uskladiti poslovne obveznosti. Vse drugo je mačji kašelj. Pri igrah pa bi bili najbolj zahtevni izzivi na višini, saj se Melita boji višine. Tudi žuželke bi utegnile začiniti igre.

Sta enotna, kaj bi storila z nagrado? Če ne, čigava želja bi prevladala?

Brez težav bi se odločila. Privoščila bi si dopust, nekaj pa bi zagotovo podarila tudi kaki socialno ogroženi družini, saj že več kot deset let delujeva na področju dobrodelnosti.