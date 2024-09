Tega vam v zadnji oddaji Kmetije niso pokazali (FOTO)

V petkovi Kmetiji je bilo dogajanje pestro. Družino je po prekrokani noči čakalo presenečenje. S posestva so namreč izginili Nuša, Žiga in Stanislav. Ti so se v gozdu pridružili Tamari, Anji, Timu in Marcelu, saj bodo skupaj s Tjašo, ki je vse organizirala, tvorili novo družino.

Ker so gozdarji uspešno opravili svojo nalogo, so si priborili mesto v tekmovanju za glavno nagrado. S tem se začenja obdobje dveh enakopravnih družin, ki sta že pomerili v areni, in sicer za bivanje v hiši.

Kdo je slavil v areni?

Po odličnem začetku novonastale družine so nasprotniki uspeli v zadnjem delu igre rezultat izenačiti. Katera družina je dobila prvo bitko, v petkovi oddaji niso pokazali, kar pa je povzročilo nekaj slabe volje med gledalci.

»Ne razumem, zakaj dvoboja ne pustite do konca .... letos ste pa razočaranje do konca,« se je glasil eden od komentarjev na Facebooku.

So pa ustvarjalci oddaje gledalcem pokazali tudi nekaj prizorov, ki jih v oddaji nismo videli. S fotografijami so pokazali, kako je snemanje v areni potekalo pred in za kamero.