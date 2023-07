Tega o Mihi Šaleharju niste vedeli: Hvala Petri, kirurginji, ki me je sestavila

Radijski voditelj Miha Šalehar je strasten ljubitelj motorjev. V podkastu Atmosferci je razkril, da mu je bila ljubezen do motociklizma položena v zibelko in da je bil oče proti temu, da sta Miha in Matevž sledila njegovi strasti.

Šalehar je bil tudi strasten ljubitelj adrenalinskega kolesarjenja. V oddaji je razkril, kako strašno poškodbo je doživel med enim izmed svojih spustov. »Z desno nogo priletel na edino skalo, ki je bila na tem travniku. Nogo mi je 'utrgalo', kosti sem imel kar v nogavici. Kar dolgo sem okreval, a so me poflikali. Šepam, imam eno nogo krajšo od druge, slabša je gibljivost, a glede na to, kako je sprva kazalo, da sploh noga ne bo obstala, je super. Hvala Petri, kirurginji, ki me je sestavila.«