Tara Zupančič ima nevsakdanjo prijateljico

Hišni ljubljenčki, ki nimajo kakšne posebne navade, so zelo redki. Posebnosti ima tudi mačja prijateljica voditeljice, podjetnice in modne oblikovalke kopalk Tare Zupančič. Štiri leta in pol staro Arwen je Tara našla na cesti na Jesenicah. Neka krajanka jo je dolgo opazovala, ko se je klatila ob smetnjakih, nato pa jo je ujelo društvo za zaščito živali Arja.

»Po fotografiji, ki so jo objavili, sem takoj vedela, da sodi k meni, in čez en dan sem jo že šla iskat,« Tara pove, kako sta prišli skupaj. Arwen sicer ni njena prva mačka, tudi prej jih je že imela, naša voditeljica pa hrani tudi takšne, ki živijo na prostem. Njena Arwen pa ima prav posebno navado, kakršne nima prav veliko mačk. Čeprav je Tara ne jemlje s seboj na dopust, ampak zanjo priskrbi ustrezno varstvo, prav povsod vendarle ne more sama. Arwen je namreč mačka, ki se rada vozi v avtu. K vožnji je sploh ni treba vabiti, še najmanj prositi ali celo siliti, ampak se v avtomobil vtihotapi tako spretno, da jo je kljub beli barvi pogosto težko zasačiti.

Arwen se rada vtihotapi v njen avtomobil. FOTO: osebni arhiv

Ne boji se vožnje

»Ko grem z avtomobilom po opravkih, nakupih in podobno, velikokrat šele na semaforju ugotovim, da leži na zadnjih sedežih. Vsakokrat me povsem preseneti, a ona se rada tihotapi in vozi naokoli,« razkrije Tara, ki ji ne preostane drugega, kot da obrne avto in slepo potnico odpelje domov, šele nato se lahko odpravi po opravkih. Kot kaže, Arwen v nasprotju z marsikatero drugo mačko v avtu nima slabosti in se tudi ne boji vožnje, ropotanja motorja in podobno, zato njeni skrivni izleti niso tako redki.

Čeprav Arwen dopustuje doma, ji tudi počitnice niso neznanka. »Enkrat je bila na štirinajstdnevnih mačjih počitnicah v tako imenovani koloniji pri moji babici na Gorenjskem. Bilo ji je všeč, v trenutku je osvojila teritorij in dala drugim mačkam vedeti, da je trenutno tam glavna ona in da ni šale,« pravi Tara in doda, da ima njena mačja prijateljica zelo rada igranje, tudi na slabo vreme opozarja. Kadar dežuje, ob prihodu domov z glasnim mijavkanjem opozarja na kislo vreme. »To je res smešno, ampak očitno jo blazno moti. Je snežno bela, zunaj pa se obvezno povalja v lužah, in si lahko predstavljate, kakšna hodi naokoli,« še razkrije Tara.