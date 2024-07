Tanjo Fajon zasačili na večernem sprehodu z bivšim ministrom: to nam je odgovorila

Po naših zanesljivih informacijah se je ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon sinoči srečala z nekdanjim ministrom Dejanom Prešičkom v njenem domačem kraju v Zbiljah. Domačinka ju je videla na večernem sprehodu in se ob tem spomnila na govorice izpred nekaj let, ko se je v nekaterih desno usmerjenih medijih pisalo, da sta člana Socialnih demokratov »zaljubljena ušes«.

Tanja Fajon je za Slovenske novice dokončno zanikala, da bi bila s Prešičkom v ljubezenski zvezi.

»Z Dejanom sva stara prijatelja. Nikoli nisva bila par. Po dolgem času sva se dobila za sprehod, verjetno to med prijatelji ni prepovedano. Se sicer ne vidiva pogosto, v stranki SD pa smo veliko delali skupaj,« nam je odgovorila Fajonova.

Ministrica živi v Zbiljah s soprogom in, kot pravi, se včasih tudi vsi trije srečajo in podružijo, saj so v tem času stkali družinsko-prijateljske vezi. Glasbeni pedagog, saksofonist in politik Prešiček je sicer v zakonu z glasbeno izvajalko Lizo Hawlino Prešiček.

Pred ministrico, ki se je nedavno vrnila z vrha zveze Nato v Washingtonu, so lepi dnevi počitnic, ki jih bo preživela skupaj s soprogom Veitom Urlichom Braunom. Oddih v teh vročih poletnih dnevih si bosta privoščila ob morju, kjer bo preživela aktiven dopust.

Posvetila se bo svojim hobijem, kot so plavanje, potapljanje, tek, branje knjig in obisk kulturnih prireditev. Ob tem pa ji ne bo zmanjkalo časa niti za njene najbližje in prijatelje, smo pisali pred časom o njenih počitniških načrtih.