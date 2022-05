Tanjine zdrave miške, brez glutena in olja (VIDEO)

Prikupna in prijetna voditeljica Tanja Postružnik Koren je letos dopolnila 44 let, na zaslonih pa jo spremljamo že tri desetletja. Nekoč nas je zbujala z oddajo Dobro jutro, zadnjih šest let pa pomaga kandidatom resničnostnega šova pri iskanju ljubezni, ki je sami ni našli.

Priljubljena voditeljica Ljubezni po domače pa ima doma več ljubezni: družinsko, živalsko pa tudi ljubezen do kuhanja. Na svojem profilu je delila video, v katerem pokaže, kako se pripravi zdrave miške, brez glutena in brez olja. Ob pripravi ji je delal družbo maček Iker. »Miške so svetovna stvar! Kamor koli greste po svetu, jih najdete pod različnimi imeni, jaz pa imam najraje svoje, ker ne smem glutena.«

Tanjin recept je takšen: 10 žlic moke brez glutena, 3 jajca, ščepec soli, sladkor po okusu, pecilni prašek, sladkor za posip. Vse sestavine zmešamo do gladke mase in nato z žlico zlagamo kepice v cvrtnik na vroči zrak. »Igrajte se tudi vi, ker si sladek praznik lahko naredimo vsak dan. Ali pa, kot bi rekla moja draga prijateljica Pika Nogavička: 'Preljuba kroglica pregelk, nikoli nočem biti velk!'«