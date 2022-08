Tanja Skaza objavila fotografijo s počitnic, usuli so se komentarji (FOTO)

Uspešna podjetnica in duhovno razsvetljena Tanja Skaza je nedavno na facebooku del svojih sledilcev razburila z objavo ob pripisu fotografije revne deklice, ki je beračila za denar na promenadi črnogorskega turističnega obmorskega mesta Budva.

Zapisala je: »Včasih bi jokala, jo vzela v naročje in ji dala vse, kar imam. Danes vem, da se je ta 2,5 letna deklica odločila za to pot, ker očitno zmore in je to njeno poslanstvo. Zvečer ob 22.30 na glavni promenadi Budve, majhna deklica prosi za denar. Ne razumem, kakšnega služenja pa se oni naučijo. Mogoče ponižnosti. Kaj mislite vi? Krasen vroč dan ( 38 stopinj) iz Budve P.s. sem ji dala denar, jo božala, se pogovarjala z njo, odpeljati pa jo nisem smela nikamor.«

Njeno sporočilo je odmevalo v delu javnosti. Predvsem so bili mnogi kritični do zapisa, da je prosjačenje dekličino poslanstvo, češ da se je sama odločila za to pot.

Objavljamo nekaj komentarjev:

• »Ah, novodobna duhovnost, kjer se napake odraslih opravičujejo, s tako bedno izjavo. Deklico izkorišča njena družina za beračenje, verjamem in sem prepričana, da bi rajši spala na varnem in se zbudila nasmejana, naspana in brez skrbi, kako bo spet ponoči. Bo zaslužila zadosti za šefa, bo dobila hrano namesto denarja? Če prinesejo denar, niso tepeni.«, »Pri 2.5 letih ne gre za poslanstvo, gre za izkoriščanje otroka v svojo korist, otrok ne pozna vrednosti denarja in si sam pri teh letih z njim nima kaj pomagati.«

• »To ni njeno poslanstvo, je pa del njene karme, ki jo je prinesla s seboj ter del poti, ki jo mora prehoditi. Si pa tisti, ki stoji za tem, nabira negativne točke za naprej. Izkoriščanje otrok pač ni moralno Morda bolj potrebuje kaj za pojest, popit ,oblect,obut,igro ljubezen, pomoč. Tisti,ki stoji za tem dejanjem prevzema odgovornost.«

• »V bližini so starši in jih opazujejo.Mi smo bile pred leti v Črni gori in ne bom pozabila teh otrok na ulici z dojenčkom v roki. Smo jim želele kupiti za jesti in nam je reku fantek,da ne smejo sprejeti ničesar razen denarja. Te prime, da bi jih odpeljal in jim dal normalno življenje.«

• »Suženjstvo se s takšnimi dejanji le še potencira. Deklica je sužnja. Sužnja grehov svojih staršev ali sorodnikov. Dajatve in usmiljenje le še potencirajo to obliko suženjstva. Kruto ampak resnično. Za vsemi temi sužnji stojijo fantje z debelimi zlatimi ketnami okoli vratu v bližnjih kafičih. Žalostno. Tanja, vzami se v roke.«

• »Lahko jo vzamete v naročje kar je pohvalno. Zakaj ste to napravili, veste samo vi sami. Lahko ji date, podarite vse kar imate, nič vas ne zadržuje. Če ste tako napisali potem (verjetno) tako tudi mislite. Prosi za druge in ne za sebe v primeru deklice je, na nek način poslovni model. Ona je samo izpostavljena, eni bi rekli "vaba", kakor koli grdo se to bere ali sliši. Če iskreno mislite morda lahko naredite kaj dobrega za to deklico. Vsekakor imate (danes) več moči in znanja kot ona.«

• »Njeno poslanstvo? Da se je deklica sama odločila za to pot, pišete, Tanja Skaza. Dveinpoletna? Kako vas ni sram? Se zlorabljeni otroci odločijo za tako pot? So zlorabe njihovo poslanstvo?«

• »Dajmo reči bobu bob. Vaše sočutje do deklice, ki se prav gotovo NI sama odločila za to pot, je lažno, da bolj ne more biti. Vaša objava skupaj s fotografijo uboge deklice, ki jo za beračenje zlorablja njena okolica in sedaj še vi, je ustvarjen za lajke vaših sledilcev, ki vam očitno verjamejo, in za čisto nič drugega. Sram vas bodi.«

Redki sledilci so se ji poklonili z besedami: »Nihče si pa ne zasluži takega otroštva, a dala si ji to kar verjetno nima doma, toplino in ljubezen čeprav kratko, ampak njej je to veliko pomenilo.«

Za komentar, kako sprejema kritike in kaj je želela s »poslanstvom« povedati, smo se obrnili na Tanjo Skaza. Njene odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.