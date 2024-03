Tanja Ribič umaknila objavo o (pre)dolgih čakalnih vrstah: nekateri menijo, da ni resnična!

Igralka Tanja Ribič je na družbenem omrežju z objavo sprožila pravo polemiko. Objavila je namreč, kaj se je zgodilo njenemu prijatelju, ki so mu našli maligni tumor na debelem črevesju. Kot smo poročali, je pacient pred operacijo potreboval še nekaj preiskav, do katerih pa naj bi prišel šele čez leto dni. »Poslali so ga v KC pod nujno. Tam pa so mu dali termin za CT čez eno leto, MR pa čez pol leta ...! Vso odraslo dobo pridno plačuješ davke, prispevke, procente ... potem ti pa rečejo c*kni!« Tako je zapisala igralka, nekateri pa so pod njeno objavo zapisali, da tej zgodbi ne verjamejo. Več o tem lahko preberete v prispevku Ogorčena Tanja Ribič: »Vso odraslo dobo pridno plačuješ davke, prispevke ... potem ti pa rečejo c*kni!« Zdaj je Tanja objavo izbrisala.

To je objava Tanje Ribič, ki jo je zdaj izbrisala. FOTO: Zaslonski Posnetek Objave

Zakaj objave ni več na njenem zidu?

Ravno smo igralko želeli vprašati, zakaj je objava o njenem prijatelju izginila, ko je pojasnilo že napisala sama: »V prejšnji objavi, ki sem jo raje izbrisala, ker so nekateri dvomili v njeno resničnost, sem opisala tragično izkušnjo našega prijatelja. Nisem želela kriviti zdravnikov, hotela sem pokazati, na kako skrajni rob nas je pripeljal sistem. Ne le da zdravstvo ne služi več človeku, tudi človek človeku ni več človek. Niti sam sebi. Ne more si priznati, da je postal skuhana žaba, ki verjame, da je sama kriva za svoj položaj, da se ne da nič spremeniti, da se bolestno oklepa svoji blatnih iluzij in globoko v sebi se gabi tudi sama sebi.«