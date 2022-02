Tanja Gobec zadnjič v oddaji Politično: poslovila se je s pomenljivim citatom

Že nekajkrat smo poročali o novostih, ki se dogajajo na javni RTVS z novim vodstvom. Ukinitev oddaje Politično je le ena izmed njih. V nedeljo je bila na sporedu zadnjič. Voditeljica Tanja Gobec je v oddaji gostila evropska poslanca Ljudmilo Novak in Klemna Grošlja, ki sta komentirala aktualne teme, kot so odločitev sodišča EU o pogojevanju izplačila evropskih sredstev z vladavino prava, ukrajinska kriza in predvolilno dogajanje v Sloveniji. Ko je bila razprava končana, se je voditeljica poslovila z mislijo iz časov po drugi svetovni vojni, za katere, kot je rekla, »bi si želeli, da se ne ponovijo.« Ta misel je bila znani citat luteranskega pastorja Martina Niemöllerja:

Znameniti citat Niemöllerja, ki so ga kasneje poimenovali smrtonosna brezbrižnost. FOTO: zaslonski posnetek

»Smrtonosna brezbrižnost so temu kasneje rekli. Dokler se ne zgodi meni, me ne zanima. To je bila zadnja oddaja Politično. Za dobra tri leta in 140 oddaj od srca hvala za vašo pozornost, pohvale in konstruktivne kritike ter zelo lepo gledanost. Poleg urednikov ste naši gledalci edini sodnik naših izdelkov.« To so bili zadnji stavki Gobčeve, preden se je zadnjič odvrtela zaključna špica oddaje.

Oddajo Politično naj bi nadomestila oddaja Arena, ki jo bo vodil Igor Pirkovič. Prenašali jo bodo na 2. programu TVS.