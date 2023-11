Tanja Fajon z možem na koncertu: že dolgo ju nismo videli skupaj (FOTO)

Rock zasedba Siddharta je v soboto prvič nastopila na odru Stožic. Koncert so pripravili v spomin na ploščo Rh-, ki so jo pred 20 leti pospremili z velikim koncertom na Bežigrajskem stadionu. 3,5-urni koncert na Stožicah je bil razprodan, udeležilo pa se ga je kar nekaj znanih Slovencev.

Tomi Meglič. FOTO: Mediaspeed

Koncert so končali s pesmijo Orion Lady, katere zadnji akord je izzvenel točno ob polnoči.

Med obiskovalci so kamere v objektiv med drugim ujele tudi ministrico za zunanje zadeve Tanjo Fajon, ki se je koncerta udeležila z devet let starejšim soprogom Veitom Ulrichom Braunom. Par sicer redko vidimo skupaj, a kot kaže, si kljub natrpanemu ministričinemu urniku, zakonca rada vzameta čas zase.

Lado Bizovičar. FOTO: Mediaspeed

Med obiskovalci ni manjkalo znanih obrazov, med njimi so bili tudi mariborski župan Saša Arsenović, igralec in voditelj Lado Bizovičar, voditeljica in podjetnica Tara Zupančič in mnogi drugi.