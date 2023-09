Tamara si je na Kmetiji slekla modrček, obdržala pa spodnji del kopalk (FOTO)

Tekmovalka letošnje sezone Kmetije Tamara Talundžić, ste najbrž že spoznali. Medtem ko so člani družine v hiši počivali, se je Tamara sončila zgoraj brez. Slekla si je modrček, na sebi pa obdržala spodnji del kopalk ...

FOTO: Pop TV

Sicer pa smo v šovu pred dnevi videli, da si je Tamara po selitvi v hišo z užitkom privoščila kopel in namignila: »Pojedla sem golaž, popila sem pivo. Zmasirano glavo imam, rabila bi masažo še česa drugega, ampak ...« Bila je vesela, da je lahko ukradla nekaj trenutkov zase, kasneje pa je pojasnila: »Dejansko bi lahko rekla, da ne razganja samo moških, razganja tudi ženske. Romantičen večer bi bil popoln, če bi se zaključil malo drugače, ampak pustimo to za kdaj drugič.«

Še to, pri tedenski nalogi se je bolje izkazala družina Marcela Verbiča. V areno sta zato morala Nejc Hočevar in Kristijan Kozole, ki je na koncu tudi slavil. Po četveroboju so polnopravni člani družine postali Tim Novak, Domen Ofak in Klara Vodopivec.