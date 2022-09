Talentka Tjaša je prva magistrica muzikala pri nas

​Tjaša Fajdiga je talent za ples in glasbo ter ljubezen do jazza, kabareta in muzikala odkrila že kot majhno dekle, te darove pa je vesoljni Sloveniji pokazala v oddaji Slovenija ima talent leta 2018, ko se je uvrstila v veliki finale. Istega leta je bila kot prva Slovenka sprejeta na program muzikala na Kraljevo akademijo za glasbo v Londonu, kjer se je pred dobrim mesecem odvijala slavnostna podelitev magistrskih diplom, in tako je Tjaša uradno postala prva Slovenka, ki ni bila zgolj sprejeta na omenjeni študij, temveč je na akademiji tudi magistrirala.

Tjaša Fajdiga je končala šolanje v tujini, kjer je med drugim spoznala slavnega Eltona Johna.

Zaupala nam je, da se je slavnostne podelitve udeležila tudi Birgitte, vojvodinja Gloucesterska, danska članica britanske kraljeve družine, ki je poročena z bratrancem kraljice Elizabete II. Tjaša je po koncu študija strnila misli in nam zaupala, da zagotovo ne bi bila, kjer je, če ji ne bi spodrsnilo v Sloveniji in ji ne bi bilo treba nove poti poiskati v tujini. »Malokdo ve za moje neuspelo študijsko leto v Sloveniji, ki pa je bilo ključno, da sem v tujino sploh odšla. Menim, da je vsaka napaka vredna stokrat več kot nekaj, kar naredimo prav, vsaj pri meni se je že večkrat tako izkazalo,« pravi Tjaša in dodaja, da se je vse pravzaprav začelo na pravni fakulteti v Ljubljani.

»Po koncu srednje šole na tujino sploh nisem pomislila, sem pa med študijem prava postajala vedno bolj nezadovoljna, saj sem zaradi ogromno obveznosti opustila ure petja in vse, kar me je veselilo. V Ljubljani se sploh nisem našla. Takrat sem se sicer bala opustiti študij, saj se mi je zdelo, da je nedokončano poglavje velik neuspeh,« se spominja študijskih začetkov v prestolnici. Ker je bila čedalje bolj nesrečna, se je prijavila na sprejemne izpite za študij petja v tujini, in sicer se je preizkusila v Milanu in Amsterdamu, ki jo je še posebno očaral, zato je ostala tam.

Tujina ji je dala veliko prijateljev in prijetnih izkušenj.

»Ob študiju jazz petja sem spoznala muzikal. Ta me je čisto prevzel, v Amsterdamu pa sem spoznala prekrasne ljudi, in kot bi mignil, so minila štiri leta, in kar naenkrat sem se selila v London, kjer me je čakalo poglavje magistrskega študija muzikala na Kraljevi akademiji za glasbo,« pripoveduje. To, da je pravzaprav prva Slovenka, ki ji je to uspelo, ji ne pomeni veliko.

»Ne dajem velikega poudarka na to, kdo je prvi, drugi ali zadnji. Predvsem sem za možnost, ki mi je bila dana, da sem v Londonu lahko študirala ter za celoten študij prejela štipendijo, zelo hvaležna. Prejela sem ključna znanja, vrline in orodja, ki so še kako pomembni za mojo nadaljnjo pot,« še pove Tjaša, ki se trenutno mudi v domači Sloveniji. »Čeprav nas virus upočasnjuje, sem izjemno hvaležna za vse delo, ki ga lahko opravljam. Začela sem poučevati petje, nastopanje in pravilno angleško izgovorjavo. Imam krasne učence, s katerimi je res prijetno delati,« je hvaležna mlada umetnica, ki vsak mesec nastopa v prestolnici, in sicer s še petimi izjemnimi plesalkami uprizarja Cabaret show v enem izmed hotelov v središču mesta.

»Po novem letu načrtujem novo vodenje pravilnega in zdravega diha, februarja pa me čaka izjemen projekt na Arabskem polotoku,« pove nekoliko skrivnostno. Tujina jo znova zelo mika, a ne tako zelo, da bi odšla za vedno. »Ko se zadeva z virusom malce umiri, bom zagotovo spet malce več potovala in v tujini sodelovala pri različnih projektih. Bo pa moja baza odslej tu, v Sloveniji, saj si ne predstavljam vnovične selitve,« pravi Tjaša, ki si nekega dne želi nastopiti na večjem glasbenem festivalu pri nas.