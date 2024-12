Tako so božični večer preživeli znani Slovenci! Videti je bilo nadvse čarobno (FOTO)

Božični večer je čas, ko se družine zberejo ob praznično obloženi mizi in lučke na božičnem drevescu zažarijo. Tudi letos so številni znani Slovenci delili utrinke svojih prazničnih trenutkov, ki so jih preživeli v krogu najbližjih. Od domačih okraskov do prečudovitih pojedin - videti je naravnost čarobno.

Domača večerja in ročno izdelani okraski

Rebeka Dremelj. FOTO: Osebni Arhiv

Priljubljena pevka Rebeka Dremelj je praznovala na klasičen način - pripravila je praznično večerjo v luči čarobno okrašene smrečice. »Čakam goste, da pridejo na večerjo, in v vmesnem času želim vsem še en lep in topel božični večer. Naj vam ta posebni čas prinese obilico sreče, miru in lepih trenutkov v krogu vaših najdražjih. Vesel božič vsem,« je zapisala na instagramu.

Eva Peternelj, podjetnica in športnica, je letos največ vložila v okrasitev mize, pripravila je celo večhodni božični meni za svoje najbližje. Po večerji so zabavo nadaljevali z izvirnimi družabnimi igrami, ob katerih so se gotovo iz srca nasmejali.

Podjetnica Eva Peternelj je vse vložila v pripravo božične mize. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Vplivnica Katarina Benček je letos doživela prvi božič kot mama. V zgodbah je razkrila, da je ustvarila sto pentljic za okrasitev drevesa, vrh katerega kraljuje še ena pentlja velikanka, ki jo je prav tako izdelala sama. Njena hčerka Isabella je na božični večer praznovala štiri mesece, zaradi česar je bil večer nedvomno še bolj čaroben.

Katarina Benček je praznovala prvi božič kot mamica. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Leaneen razkrila veliko novico

Kuharska vplivnica Nina Kastelic, ki Slovence pod umetniškim imenom Leaneen že leta navdušuje s čudovitimi recepti, pod katerimi se je nedvomno šibila marsikatera praznična miza, je božični večer preživela s svojim najdražjim in razkrila prav posebno novico. V novem letu bo postala mamica! Čestitke tudi iz uredništva Slovenskih novic.

Podjetnica in vplivnica Patricia Pangeršičje doživela nemogoče - obiskala sta jo namreč kar dva Božička! Očitno so bili doma letos zares zelo pridni.

Patricio Pangeršič sta obiskala kar dva Božička. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Božični večer je tako minil v vsem svojem sijaju, le še nekaj dni pa nas loči od novega leta.

