To je vse, kar morate vedeti pred nakupom vstopnic za Dragićev spektakel

Na Eventimu bo v četrtek, 15. 2., ob točno 12.37 stekla prodaja vstopnic za športni dogodek leta. Število vstopnic bo omejeno, pričakujte vrste pri nakupu, a pozor – strani ne osvežujte! To vas bo znova postavilo na zadnje mesto med čakajočimi.

Zakaj točno 12.37?

Ura pričetka prodaje ima močno simboliko. Gre za številke, ki jih je Goran Dragić največkrat nosil v svoji karieri v ligi NBA, pa tudi v reprezentanci. Številki 1 in 2 si je nadel v času Phoenix suns, 3 je oblekel v Houston Rockets in reprezentanci, sedmico pa je uporabljal v Miami Heat, Chicago Bulls in Toronto Raptors.

Kako do vstopnice?

Plačilo bo mogoče le z mastercardom, prodaja bo namreč zaradi enakih možnosti pri nakupu vstopnic potekala samo prek spleta. Eventim na svoji spletni strani navaja natančnejša navodila za vse, ki spletnega nakupovanja niste vajeni.

Na parketu bo Gogi gostil mnoga velika imena svetovne košarke, za zdaj jih je razkril le del. Med drugim v Stožice pridejo Luka Dončić, Nikola Jokić, Luis Scola, Bogdan Bogdanovič, Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler, Jeff Hornacek, Kevin McHale, Steve Nash …

Izkupiček bo namenjen socialno ogroženim

»Vsem ljubiteljem košarke v Sloveniji sporočam, da priprave na poslovilno tekmo Night of the Dragon napredujejo po načrtih. Z organizacijsko ekipo komaj čakamo na avgust. Naj še enkrat poudarim, da bo celoten izkupiček od prodaje vstopnic namenjen v dobrodelne namene. Skupaj bomo naredili pomemben korak za boljšo prihodnost mladih športnikov iz socialno ogroženih okolij in še naprej vračali skupnosti,« je sporočil Goran Dragić.

Cene vstopnic se razlikujejo po kategorijah, razpon je med 35 in 449 evri.

Zeleni ring: Kategorija 1 (89 €), Kategorija 2 (75 €)

Rdeči ring: Kategorija 3 (45 €), Kategorija 4 (35 €)

Ob igrišču: Vrsta 1 (449 €), Vrsta 2 (399 €), Vrsta 3 (349 €), Vrsta 4 & 5 (299 €)

Ob naročilu boste za strošek obdelave odšteli še 2 €, ta znesek velja za celotno naročilo, ne za vsako vstopnico. Vsakdo lahko kupi največ 6 kart. Otroci do 4. leta se tekme lahko udeležijo brezplačno, če sedijo v naročju staršev ali skrbnikov.