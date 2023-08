Tako je naš voditelj hčerkico, ženo in psa reševal iz poplavljene hiše (VIDEO)

"Dan sem začel kot uvod v 'Last of us'. Zvok alarma in zalimana glava, ki se sprašuje, kaj se dogaja. Vidim na polju, da je že nekaj vode. Hmm, očitno je fajn padalo ponoči. Zanimivo, na najinem dvorišču tokrat ni bilo veliko vode. Pogledam telefon … fa*! Komenda pod vodo, Kamnik, Tržič. Kaj za vraga?? Ok, grozno. Dan začnemo normalno, celo Playstation sem igral, ko je šla Antea v Mengeš pogledat hišo od prijateljice, ker je na dopustu. Kriza. O moj bog, držite se. Antea predlaga, da s peskom zasujeva robnik, da ne bo voda iz dvorišča ušla proti hiši. Ravno dve 'šajtrgi' vržem in voda začne poplavljati iz polja. V 15 minutah je bilo okrog hiše za en meter vode," začne svoj zapis na Instagramu radijec Uroš Bitenc, čigar družina se je znašla med prizadetimi v poplavah.

Z ženo, igralko in pevko Anteo Bitenc sta iz hiše ušla zaradi Uroševe hitre reakcije: »S sosedom še poskušava s folijo zaščititi vhodna vrata, ampak prepozno. Voda je že začela spuščati. Kaj pa zdaj?! Na cesti je kaos. Nekaj moramo narediti, ker z dvema kužkoma in otrokom ne moremo biti cel dan in celo noč v zgornjem nadstropju. Gremo ven. Napihnem sup sredi dnevne sobe in premik. Noro. Hvala sosedom, hvala prijateljem, znancem, neznancem … In vso pozitivo pošiljam vsem, ki se jim je zgodila še hujša nesreča.«

Na Instagramu je objavil tudi video reševalne akcije. Ni pa edini slovenski estradnik, ki so ga prizadele poplave. Pisali smo tudi, da je nov dom našega glasbenika, znanega kot Dejan Dogaja, ki živi v Laškem, popolnoma uničen .