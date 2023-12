Tadej Pogačar nasmejal s komentarjem na spletu, ki ga je dal Primožu Rogliču (VIDEO)

Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič se je včeraj oglasil na instagram profilu, ki je namenjen promociji in prodaji njegovih izdelkov, in nam v videu zaželel »lepe božične praznike in srečno 2024«. V videu lahko opazimo, da je Rogliču, ki je bil brez sončnih očal, med snemanjem v obraz močno svetilo sonce. To je opazil naš drugi veliki šampion, Tadej Pogačar.

Ta je v objavi zapisal komentar: »Upam, da ti je božiček prinesu sončne špegle.«

Ali je Roglič za božično darilo dobil sončna očala, lahko le ugibamo. Če jih ni, pa bodo zanje, verjamemo, poskrbeli pri njegovi novi ekipi BORA-hansgrohe, h kateri je Roglič prestopil pred začetkom naslednje sezone.

Prihodnja sezona bo za slovenske kolesarske navdušence spektakularna. Tadej Pogačar prvič namerava nastopiti na Dirki po Italiji, nato pa še na Dirki po Franciji. Primoža Rogliča pa bomo, če ne bo šlo kaj narobe, najverjetneje spet videli na Dirki po Franciji. Če bi mu jo uspelo osvojiti prihodnjo sezono, bi bilo to epsko. Dobil bi tako želeno dirko, ki se mu že nekaj časa izmika, hkrati pa bi premagal svetovno smetano kolesarstva. Na prihodnjem Touru se obeta izjemno huda konkurenca.