Ta par iz Super para se je razšel in mnogi tega ne vedo

Resničnostni šov Super par je v polnem zamahu, v njem pa smo imeli možnost spremljati par, za katerega so nekateri vedeli, da se je razšel. Kar nekaj gledalcev je bilo tudi takšnih, ki so Žanet in Timoteja spremljali na malih zaslonih in jima iz takšnih in drugačnih razlogov niso napovedovali svetle prihodnosti.

Kaj je bil razlog za njun razhod, sta že nekaj časa nazaj razkrila v popovem Popkastu. Kot sta razkrila, je Timi dobil karierno možnost v Nemčiji, Žanet pa je ostala na Obali.

»Zadnje dneve pred odhodom sva preživljala skupaj na Obali, razumela sva se,« pripoveduje Timi. Menil je, da bo njegova izkušnja v tujini bolj kratke narave, a se je našel, njuno vezo pa sta posledično zaključila.

»Ostajava v dobrih odnosih,« je dejal, Žanet pa se je strinjala z njim. »Če se vidiva, greva na pijačo,« je še dodal Timi.