Suzano in Gregorja druži posebna vez

Pred kratkim so na TV3 začeli predvajati kviz Kdor zna, zna, ki je na sporedu vsak večer ob delovnikih. Njegov voditelj je simpatični Gregor Benčina, ki ga je šefom priporočila Suzana Bajrič, ki na TV3 že dlje vodi različne oddaje in skrbi za produkcijo. »Gregi in jaz sva se spoznala že v vrtcu, ko smo bili še 'mali vandali'«. Skupaj sva bila tudi v osnovni šoli, a nisva začela najbolj rožnato, saj se sprva nisva razumela,« je odkrita Suzana, ki se je takrat bolje kot med vrstniki počutila v družbi nekoliko starejših. »Že kot otrok nisem marala hinavščine, obrekovanj, krivice in nepoštenih ljudi, ki jih ni bilo malo. Kasneje sva se z Gregorjem spoprijateljila in prijateljstvo je postalo trdno ter traja še danes, ko je pravzaprav čudovito. Čeprav sva si različna, sva se res lepo ujela,« pravi Suzana, ki je bila od nekdaj perfekcionistka.

S to televizijo sodeluje že dolgo. FOTO: ANA KREGAR

»Rada imam zadeve urejene. Brezdelja in nečistoče nisem marala nikoli, na vseh področjih sem rada imela red. Delati sem začela že pri 15 letih in bila že takrat finančno neodvisna. Pravo nasprotje od Grege, ki je raje zabušaval, bil nemiren in brez nekega reda. Tudi šport ga ni zanimal, meni pa je pomenil bistvo. A kljub temu da je bil poseben, sem v njem videla neki potencial, saj je bil razgledan, pameten, dobrih nazorov, predvsem pa dober prijatelj, kar šteje največ. Zato sem bila do njega občasno stroga, tudi kritizirala sem ga in se trudila, da bi si našel službo in se tako počasi spravil v red,« pove. A kaj ko včasih ljudem iskrenost ni všeč, saj nočejo slišati resnice, brez olepševanj. »Zato so ga verjetno moje besede kdaj tudi bolele,« danes razmišlja Suzana. A dodaja, da danes ve, da jo ceni, tako kot ona ceni njega.

»Družila sva se tudi na gimnaziji, skupaj sva kdaj pa kdaj žurirala, vedno sem ga nekako čuvala in mu želela le najboljše. Skupaj sva počela neumnosti, se smejala, pogovarjala in imela lepo. Moje teženje in vztrajanje je obrodilo sadove in Gregi si je našel svojo prvo službo, naredil maturo in šel na fakulteto, ki je njemu pisana na kožo, za kar sem res vesela,« še pove Bajričeva, ki se zaveda, da so prijatelji redka dobrina. »Zato sem vesela, da me skozi življenje spremlja nekdo, kot je on, s katerim si lahko deliva skrbi, se tolaživa, si svetujeva, se smejiva, delava neumnosti, meditirava, plavava, se objemava in se imava iskreno rada! No, zdaj pa sva še sodelavca,« pove Bajričeva, ki je že nekaj časa občasna voditeljica na TV3. In ko so iskali novega voditelja, je takoj pomislila na Gregorja, ki bi to vlogo prevzel kot za šalo.