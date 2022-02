Ste videli, kaj objavlja naš predsednik: oblekel se bo v dolgo črno obleko (FOTO)

Predsednik republike Borut Pahor je pred dnevi na instagramu delil šaljivo zgodbo iz svojega urada. Takole je zapisal. »Pridem zjutraj v pisarno in me sodelavka vpraša, ali sem se izmeril. 'Seveda', odvrnem, 'tudi včeraj zjutraj in zvečer.' Ona vpraša začudeno: 'A res, a je bilo kaj razlike?' 'Ne, obakrat hitri antigenski negativno.' Ona pa v smeh: 'Jaz sem vprašala, če si se izmeril za togo, ki ti jo bodo ukrojili za vročitev častnega doktorata.'«

Nekaterim sledilcem je bila prigoda zabavna, drugi so pričakovali, da se bo zgodba končala v izmerjenih centimetrih, spet tretji pa so bili začudeni nad Pahorjevim novim nazivom častni doktorat. Pahor sicer ni ne prvi ne edini, ki bo v tujini prejel ta prestižni naziv. Pred sedmimi leti so ga na kosovski univerzi kot prvemu podelili trenutnemu predsednik vlade Janezu Janša za proces demokratizacije v Sloveniji in na celotnem območju nekdanje Jugoslavije.

Janezu Janši je leta 2015 častni doktorat podelil Universum College iz Prištine. FOTO: Bobo, zaslonski posnetek

Za kakšne dosežke bo Pahor oblekel črno togo s čepico za prejem naziva častni doktor, nam iz predsedniškega urada še niso želeli razkriti. Izvedeli pa smo, da bo naziv v kratkem prejel na Portugalskem.

Leta 2021 je na Univerzi v Bologni prejel odlikovanje »Sigillum Magnum«. FOTO: Daniel Novakovič, STA

• Rektor Univerze v Bologni, Francesco Ubertini, je predsedniku Pahorju na posebni slovesnosti na Univerzi (Bologna, 17. 9. 2021) vročil Sigillum Magnum za njegova prizadevanja za dialog med narodi in državami ter privrženost temeljnim evropskim vrednotam, ki povezujejo. Gre za najvišje odlikovanje bolonjske univerze, ki ga prejmejo najvplivnejši posamezniki. Univerza v Bologni je najstarejša univerza na svetu, ki neprekinjeno deluje od ustanovitve leta 1088.

• Predsednik Pahor je na mednarodnem forumu Crans Montana v Ženevi 28. 6. 2019 prejel priznanje Prix de la Fondation za neomajno zavezanost ohranjanju vrednot Evropske unije ter prizadevanja pri spodbujanju in doseganju miru ter blaginje na Zahodnem Balkanu. Forum Crans Montana to priznanje podeljuje najuglednejšim osebnostim iz sveta politike, diplomacije in drugih področij za njihov pomembni prispevek in prizadevanja za mir, svobodo in demokracijo. Predsednik Pahor je od leta 2021 tudi sopredsednik World Diplomatic Academy (WDA – Svetovna diplomatska akademija), katere ustanovitelj je Forum Crans Montana in ima 35-letno tradicijo prizadevanja za mir in sodelovanje, preprečevanje konfliktov in trajnostni razvoj. Predsednik Pahor je naziv prejel ob delovnem obisku v Luksemburgu, na posebni svečanosti v vojvodski palači.

• Forum Praški evropski vrh je leta 2021 (v Pragi, 13. 7. 2021) predsedniku Pahorju podelil priznanje Vision for Europe Award (vizija za Evropo) za njegova prizadevanja za bolj povezano in demokratično Evropo. Priznanje podeljujejo od leta 1995 in so ga med drugimi prejeli tudi nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, predsednik vlade Luksemburga in poznejši predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, prvi predsednik Evropske centralne banke Wim Duisenberg in drugi.

Na mednarodnem forumu Crans Montana v Ženevi je predsednik Pahor leta 2019 prejel priznanje »Prix de la Fondation«. FOTO: Uprs

• Predsednik Pahor je nosilec naziva protektor (zaščitnik) EASA – Evropske akademije znanosti in umetnosti, Salzburg. Prejel ga je kot priznanje za zasluge pri promoviranju znanja, sodelovanja in strpnosti. Naziv in priznanje je predsedniku Pahorju vročil predsednik akademije European Academy of Sciences and Arts – EASA Felix Unger 2. 3. 2013 v Salzburgu.

• Je tudi prejemnik najvišjega priznanja mesta Trst Tre sigili di Trieste (trije grbi Trsta). Priznanje je izraz iskrenega in dobrega sodelovanja in ga je župan Roberto Dipiazza predsedniku republike vročil 10. 7. 2021 ob obletnici vrnitve tržaškega Narodnega doma slovenski manjšini.

• Ob uradnem obisku v Bosni in Hercegovini 3. 6. 2014 je prejel mednarodno priznanje Isa beg Ishaković za prijateljske, zgodovinske in kulturne vezi med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, podporo pri razvoju mesta Sarajevo in ohranjanju kulturne dediščine ter zavzemanje za nadaljnji celovit razvoj mesta kot tudi celotne Bosne in Hercegovine. Gre za prestižno nagrado, ki jo društvo najeminentejših akademikov v Bosni in Hercegovini vsako leto podeljuje tujim državnikom za njihove zasluge Bosni in Hercegovini. Nagrada se imenuje po Isa begu Ishakoviću, ki je leta 1462 ustanovil mesto Sarajevo.

A tokrat bo prvič prejel častni doktorat v svojem večdesetletnem delovanju. V uredništvu vnaprej čestitamo novopečenemu doktorju.