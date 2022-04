Ste videli, kaj je v centru Ljubljane na stojnici storil poslanec SD? (FOTO)

Predvolilna kampanja je v polnem teku, kandidati pa se na vse pretege trudijo, da bi pridobili čim več glasov volivcev in volivk. To počnejo na različne načine, nekateri v soočenjih, s plakati in preko družbenih omrežjih, spet drugi pa stavijo na osebni stik in postavljajo stojnice.

Med politiki, ki so se v teh dneh odpravili na teren, je očitno tudi poslanec SD Marko Koprivc. Ta je na Prešernovem trgu v Ljubljani postavil stojnico, ki jo krasi plakat z njegovim obrazom in napisom: »Drugače.« Nekdo pa je v objektiv ujel moškega, šlo naj bi prav za Koprivca, kako je osamljen sedel na pultu stojnice in strmel predse. Fotografija je zaokrožila po Twitterju, številne pa omenjeni prizor precej zabava.

Koprivca je zbodel tudi premier Janez Janša, ki je objavil fotografijo in ob njej pripisal: »Drugače.«