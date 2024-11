Ste vedeli, kaj vsako jesen počne Janja Garnbret? »Veseli me, da smo ...«

Na mariborskem Pohorju pri Šumiku je potekala jesenska delovna akcija pod imenom Pomladimo gozdove, ki jo je organizirala družba Slovenski državni gozdovi (SDG) ob podpori podjetja Lumar. Cilj akcije je bilo prispevati k obnovi gozdov in spodbujati ozaveščenost o pomenu dreves za naravo in družbo.

Projektu se je znova pridružila tudi slovenska vrhunska športnica in olimpijka Janja Garnbert, ob njej pa so sadili učenci in učenke osnovnih šol Limbuš ter Rakuše.

Poučili so se o pravilnem postopku sajenja dreves in skrbi zanje. FotografijI: Arhiv podjetja Lumar

Posadili so okoli 1000 mladih smrek, pri čemer so predvsem najmlajši spoznali pravilen postopek sajenja in skrbi za drevesa, SDG pa bo skrbel za nadaljnjo rast in vzdrževanje. Garnbretova je poudarila, kako pomembno je, da vsi pripomoremo k ohranjanju naravnih virov in zdravju planeta, cilj akcije pa je do leta 2027 posaditi skupno 4000 dreves na različnih koncih Slovenije.

Vsako leto jeseni

Po predlanski sadnji na Koroškem in lanskem projektu za obnovo Krasa se je akcija posvetila Pohorju. »Vsako leto se jeseni zberemo in posadimo tisoč dreves. Ne želim se pretvarjati, da s tem rešujemo svet, verjamem pa, da sama naredim vsaj korak k temu, da izničim ogljični odtis, ki ga povzročim s svojimi potovanji, ki so neizogibna.«

Dokazano je, da les izboljšuje kakovost bivanja in počutje.

»Veseli me, da smo tokrat sadili smreko, kajti iz takšnega lesa bo kmalu zgrajena tudi moja Lumarjeva hiša,« je poudarila olimpijska zmagovalka. Janja pa je nadvse zadovoljna, kajti: »Vsako leto nas je več!«

Janja Garnbret in Marko Lukić si prizadevata za zmanjšanje ogljičnega odtisa.

»Smreka je les, ki ima odlične konstrukcijske lastnosti in je lahka za obdelovanje. Zato smo veseli, da smo letos lahko z Janjo na Pohorju posadili smreke,« je povedal Marko Lukić, lastnik in direktor podjetja Lumar, ki dodaja: »Janja zelo zasleduje idejo o nižanju ogljičnega odtisa. Dokazano je, da les izboljšuje kakovost bivanja in počutje ljudi v objektih ter ima tudi druge blagodejne učinke. Tak dom si vsekakor zasluži tudi Janja in veseli nas, da ji to lahko ponudimo. Poslanstvo projekta je spodbujati zavedanje o odgovornosti, ki jo imamo do ustreznega ravnanja z okoljem, ter prizadevanje, da zmanjšujemo svoj ogljični odtis.«

Dogodek so prijetno popestrile tudi pevke Ženskega pevskega zbora Glasbena matica Maribor.