Ste slišali ta kiks nacionalnega radia? Nasmejali se boste (VIDEO)

Na Valu 202 te dni praznujejo 50-letnico. V številnih vsebinah so se spomnili začetkov oddajanja drugega programa nacionalnega radia, hkrati pa se tudi pošalili na svoj račun in zbrali nekaj nekaj kiksov, ki so v eter ušli njihovim novinarjem.

Jezik se v množici misli in izgovorjenih besed lahko hitro zaplete. Tako so nekoč napovedali, da je trenutni čas 14 in 85 minut, da je Janja Garnbret zmagala v balkanskem plezanju in da so razglasili ime leta na Valu 2002.

Val 202, najbolj poslušani program nacionalnega radia, je začel oddajati 16. junija 1972. Okrogli jubilej bodo 50 let pozneje med drugim obeležili tudi z velikim koncertom v Križankah.