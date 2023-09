Ste slišali, kaj se dogaja na POP TV?

Drama na največji komercialni televiziji. Kot smo izvedeli, so delovne prostore redakcije 24ur.com in uredništva informativne oddaje 24ur zasedle miši.

Delajo od doma

Kaj se dogaja in kako to vpliva na delo novinarjev in preostalih, smo preverili pri službi za odnose z javnostmi Pro plus. »Po odkritju, da so v naše pritlične prostore vdrle miši, smo sprejeli vse potrebne ukrepe, da težave čim prej odpravimo. Naša prioriteta je zagotavljanje varnega in prijetnega delovnega okolja. Ukrepi imajo najvišjo prioriteto, da bi jih izvedli hitro in učinkovito, pa sodelavci do nadaljnjega delo opravljajo od doma.«

Zagotovili so nam še, da bo informativni program deloval normalno.