Ste slišali, kaj je Tilen Artač naredil s skladbo Joker out? (VIDEO)

Na male zaslone se po premoru vrača priljubljena satirična oddaja Kaj dogaja s Tilnom Artačem na čelu. V uvodni oddaji sezone pa so se ustvarjalci, ki so e jim pridružili tudi nekateri novi obrazi, poigrali s trenutno najbolj priljubljeno in vročo slovensko skladbo Carpe Diem. Prisluhnite, kaj so naredili iz nje.

Slovenija letos na Evrosong v Liverpool pošilja priljubljeno skupino Joker out in skladbo Carpe Diem. Kljub temu, da je večina nad letošnjo skladbo navdušena, pa tudi letos ni šlo mimo vihanja nosov in pritožb na račun RTV. Predstavnika so namreč izbrali brez izbora.

Čeprav je na družabnih omrežjih mogoče zaznati veliko navdušenja nad našimi fanti, pa jim trenutno stavnice ne napovedujejo ravno zmage.