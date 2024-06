Štajersko obarvana Poletna noč (FOTO)

Na tradicionalnem odprtju Festivala Ljubljana so se na Kongresnem trgu poklonili nepozabnim popevkam Ditke Haberl, Alenke Pinterič in Nece Falk. To je bil nostalgičen večer, ki je povezal številne obiskovalce v ljubezni do bogate dediščine slovenske zabavnoglasbene zakladnice. Tradicionalni gala koncert je bil posvečen glasbenim uspehom treh izjemnih pevk generacije, ki je zaznamovala zgodovino festivala Slovenska popevka in jih med drugim povezuje rojstno mesto – Maribor.

Ditka Haberl je za pesem Samo nasmeh je bolj grenak leta 1976 prejela prvo nagrado mednarodne strokovne žirije in občinstva na Slovenski popevki. FOTO: mediaspeed.net

Vedno nasmejani in igrivi Lara Baruca in Anika Horvat sta nastopili v več izvedbah. FOTO: mediaspeed.net

Dami z glasom, ki poboža. Nuška Drašček in Nina Strnad. FOTO: mediaspeed.net

Ob spremljavi Simfoničnega orkestra, Big Banda in Mladinskega pevskega zbora RTV Slovenija ter s številnimi pevskimi solisti pod glasbenim vodstvom dirigenta Patrika Grebla so v novih pevskih izvedbah zazvenele nekatere od največjih uspešnic, ki so jim Ditka, Alenka in Neca posodile glas: Nad mestom se dani, Samo nasmeh je bolj grenak, Mlade oči, Kot nekdo, ki imel me je rad, Štajerska lady, Mini maxi, Krašovc, Vsi ljudje hitijo in seveda ni manjkala niti Poletna noč, tokrat v čudoviti izvedbi Ota Pestnerja.

Čudovita Poletna noč je zazvenela v glasu Ota Pestnerja in vseh nastopajočih. FOTO: mediaspeed.net

Andrej Šifrer je na Poletno noč prišel z Mirjam Povh. FOTO: mediaspeed.net