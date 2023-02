Štajerski Brendi si je izmislil vic o seksu na svoj račun

Štajerski Brendi je znan po svoji veseli naravi in ljubezni do šal oziroma vicev. Teh pozna toliko, da bi z njimi zagotovo zapolnil kakšno manjšo knjigo. O tem še ni zares razmišljal, se je pa nedavno domislil prvega vica o sebi.

Te dni ga je objavil tudi na enem od družabnih omrežij, glasi pa se takole: »Štajerski Brendi na ulici ogovori lepotico: Oprostite, ali bi seksali z menoj za 200 evrov? 'Vi, nesramnež! Neotesanec!' je zavpila lepotica. 'Torej to pomeni, da ne bi? Škoda, pa tako nujno potrebujem dvesto evrov!'« Kako se je spomnil šale in od kod sploh ideja zanjo, ne ve. »Na lepem se mi je porodila ideja. Mogoče vic res ni najboljši, kar sem jih kdaj slišal, nikakor pa ni slab in še prvi o meni je. Na facebooku in tudi ob srečanjih so se ljudje nasmejali in to mi je všeč. Če se že ponorčujem iz blondink in policistov, zakaj se ne bi tudi iz samega sebe?« pravi glasbenik, ki ga ne moti, če se ljudje smejijo na njegov račun. »Saj ne pravimo zastonj, da je smeh pol zdravja! Mislim, da se ljudje na splošno premalo smejimo,« še meni Štajerski Brendi in dodaja, da omenjeni vic nikakor ni zadnji na njegov račun.