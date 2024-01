Štajerski Brendi ima doma veliko zapuščino pokojnega Brendija

Štajerski Brendi se zelo rad spominja svojih začetkov, ko je oboževal glasbenike, s katerimi se danes pozna, srečuje na nastopih in tudi prijateljuje.

»Že kot fantič sem rad poslušal glasbo, še posebno sem bil navdušen nad slovenskimi izvajalci. Njihove kasete in plošče, pozneje zgoščenke, sem poslušal ves ljubi dan, včasih zelo na glas. Ker smo stanovali v bloku, so jih starši redno poslušali od sosedov, ki očitno nad mojim vrtenjem glasbe niso bili najbolj navdušeni. Na mojem dnevnem repertoarju pa sta bila Korado in Brendi. Njuno prvo skupno zgoščenko Hej, Slovenija sem čisto vsak dan vrtel do izdaje nove,« se spominja. Kasete, plošče in zgoščenke je tudi zbiral. Kaset je imel skoraj 600 in jih je podaril prijatelju, ki jih namerava razstaviti. »Veliko zgoščenk sem prav tako podaril, imam pa jih še zagotovo okoli 600 v svoji zbirki,« razkrije.

Ker je velik Brendijev oboževalec, ima po številu največ kaset in zgoščenk, ki jih je izdala Brendijeva založba Mandarina. Manjka mu le gramofonska plošča skupine Don Juan. Že dlje jo išče, a za zdaj še brez uspeha. »Verjetno sem edini ali pa vsaj eden res redkih, ki imajo v svoji zbirki popolnoma vse kasete, zgoščenke, ki jih je Brendi izdal samostojno, skupaj s Koradom in s skupino Don Juan,« je ponosen naš sogovornik. To pa ni edina njegova zbirka. Kot deček je zbiral tudi podpisane kartice pevcev.