Špela spregovorila o razhodu s Kirschem in odnosu z milijonarjem

Par sta bila pet let, po koncu razmerja pa nobenega šiki-miki, kot se je izrazila Špela. FOTO: Mali Igor

insta bila nekaj let eden najbolj znanih parov slovenske estrade, zato je aprila lani močno odjeknila novica, da sta se razšla . Pojavila so se ugibanja, kaj je bilo usodno za konec njune ljubezni, a sta se oba zavila v molk, sta pa nekaj mesecev kasneje s skupno izjavo dala vedeti, da sta ohranila dobre odnos Po dobrem letu dni pa je očitno napočil čas, ko je Špela pripravljena več povedati o koncu petletnega ljubezenskega razmerja. Pevka in podjetnica je namreč odgovarjala na najpogostejša vprašanja oziroma domneve oboževalcev o njenem življenju. Številna so se nanašala prav na Gregorja in njun odnos.Špelin odgovor objavljamo v celoti:»Z Gregom sva ostala v dobrem odnosu, saj sva se razšla mirno, sporazumno in ne zaradi varanja ali pa zaradi njegovega ​»neuspešnega poskusa« spremembe mojega načina prehranjevanja.Slike na IG ostajajo zato, ker so del moje preteklosti in ne razumem, zakaj bi šla brisat nekaj, kar je bilo v tistem obdobju del mojega življenja. Nikoli ne bi brisala slik z bivšim fantom razen, če bi bil kreten in bi me grdo razočaral/varal/lagal ...Po najinem razhodu konec marca 2020 nisva nikoli več šiki-miki, ker verjamem, da to samo zakomplicira predelavo nekdanje veze. Ne dobivava se na skrivaj, ni nama nelagodno v družbi drug drugega, občasno se slišiva/potipkava, a vse na podlagi fer odnosa, ki sva ga imela pet let.«Špelo so lansko poletje, ko se je pojavila na jahti, nekateri začeli romantično povezovati s kriptomilijonarjem. Mimogrede: tudi letos se je Špela na hrvaški obali družila z Merlakom, s kupnimi prijatelji so se dobili na pijači na Hvaru in sicer na jahti, ki jo je najela družina Damianove in Špeline prijateljice.Pevka je zato odgovorila tudi na vprašanja o njunem odnosu. Povedala je, da sta se spoznala lani, ko je v družbi skupnih prijateljev preživela tri dni na morju. Imeli so se čudovito, je priznala, a dodala, da ne more razumeti, »zakaj ljudje vedno mislijo, da mora kdo s kom kaj imeti, da se ima dobro«. Špela je dodala, da je Damian »fajn fant, super gostitelj, prizemljen človek, a med nama ni bilo nič. Nobenega interesa za kar koli drugega kot druženja in imeti se fajn. Ne z moje, ne z njegove strani.«