Špela Grošelj odpotovala v tropske kraje: poglejte, kdo ji je delal družbo (FOTO)

Pevka, igralka in podjetnica Špela Grošelj je za svoj rojstni dan pobegnila v tople kraje, v afriški Zanzibar, kjer se ima z družbo, sodeč po fotografijah, neizmerno lepo. Priznava, da je vse do letos svoj rojstni dan praznovala v Sloveniji in da je to edini dan v letu, ko prestavi svoje obveznosti, a letošnje praznovanje je nad vsemi pričakovanji.

Zanzibar je postal počitniški raj za Slovence. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

»Na morju, sredi poletja, s tretjino najbolj mojih ljudi (z vsemi mojimi bomo skupaj praznovali, ko pridem domov), v okolju, kjer se počutim (boljše) kot doma in daleč stran od tmurnega vremena,« je zapisala 38-letnica.

Počitnice preživlja s svetlolaso prijateljico Ano Kosmač, frizerskim stilistom Borisom Draganom, novinarjem in članom zasedbe Sestre Tomažem Miheličem, športno stilistko Valentino Triler in Vesno Porčić.

S prijateljico Ano Kosmač. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Skupaj so slavljenki pripravili presenečenje, ko ga je ta najmanj pričakovala. V spodnjem videoposnetku si oglejte njeno reakcijo.