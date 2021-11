Solze na Kmetiji: razkril je, kaj čuti do nje (FOTO)

Vedno je razsodna in ne kaže čustev in od domačih je zahtevala, da ji ne smejo pisati. A odločna Tjaša je za rojstni dan doživela presenečenje, ki jo je zlomilo. Od fanta Emila je namreč dobila vrtnice, torto in pismo.

»Ko jaz berem to pismo, sem iskreno malo jezna, zato ker sem zapovedala, da nočem nobenega pisma,« je povedala Tjaša.

Dobila je pismo fanta. FOTO: Voyo

A čustva so se v močni tekmovalki vzbudila, ko je brala pismo svojega dragega. In Tjaša je zato potočila nekaj solz ...

Gino o Tjaši: Ful jo imam rad

Se je pa to dotaknilo tudi Gina, ki je razkril: »Ja, zunanjost tudi obstaja, ni samo ta pravljica, v kateri živimo. Ful jo imam rad … blokira mi, ne morem dati ven …«.

No, Tjaša pa je glede tega bila zelo jasna:»To, kako Gino reagira, je njegova stvar, on si sam ustvari svoje mnenje v svoji glavi, on ve, kako stvari tukaj potekajo in pač, na čem sva.«