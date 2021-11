Je to najbolj bizaren spor na Kmetiji? (FOTO)

V hiški v gozdu si je Anže za zajtrk zaželel pečeno zelje, Stanki pa se je čudila, kako si sploh lahko takšno jed pripravlja že zjutraj.

Anže bi za zajtrk pečeno zelje. FOTO: Voyo

»A se bojiš, kaj ti bo tvoja mama rekla, če te bo videla, da ješ zelje za zajtrk? Kaj bodo sosedje rekli?« se je norčeval iz nje Anže. A Stanka se ni dala

A Stanka se ni pustila: »Utihni smrkavec, ti boš mene učila kaj se je?«.

Anže pa je še, kar nadaljeval: »Kaj je s to staro babo, ki žre zelje za zajtrk … Kateri ded te bo imel, tako babo?«

No, Polono je njun prepir zbudil in seveda zato ni bila ravno srečna. »Ljudje tu spimo, pojdita se ven kregat, pa si zabij to zelje že v glavo, kaj me briga,«, je znorela.