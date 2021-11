Tik pred finalom hud šok za kmete, tega res niso pričakovali (FOTO)

Anže, Polona in Stanka, ki bivajo v hiški v gozdu, so prejeli usodno pismo. Polona ga je prebrala: »Prišel je čas, da se hiša v gozdu zapre. Spakirajte stvari in pridite v areno!«

Sledil je še dvoboj v areni, kjer sta se pomerili Lina in Karin. In na koncu je zmagovalka postala slednja. Nato pa so se ostalim v areni pridružili še Anže, Stanka in Polona, ki so zapustili hiško v gozdu, ki se je tako zaprla.

Aljaž sledil Lini

Sledil je četveroboj v njem pa so se za obstanek borili Lina in prišleki iz hiške v gozdu. In na koncu so morali Kmetijo zapustiti Lina, Anže in Stanka. Je pa šokiral še Aljaž, ki se je odločil, da bo Lini sledil domov in je tako tudi on odšel s posestva.