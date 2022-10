Šok v Sanjskem moškem: vkorakale tri znane Slovenke in povzročile nemir (FOTO)

Lani smo spremljali prvo sezono šova Sanjski moški, zdaj pa se tri izmed lanskih tekmovalk vračajo v šov; tokrat zato, da bi se borile za srce Blaža Kričeja Režka. Ne da bi sploh vedele, kaj se dogaja in koga pričakujejo, bodo štiri dekleta, ki niso dobila vabila na skupinski zmenek, organizirala zabavo, a presenečenje bo precej kislo, ko bodo ob prihodu prepoznale obraze lanskih tekmovalk.

FOTO: Pop TV, posnetek zaslona

Pia, Tjaša in Lara so tiste tekmovalke, ki so prišle pomešat štrene, in počasi se začenja prava borba za srce Sanjskega moškega. Glede na to, da je oddaja posneta vnaprej, so dekleta očitno že spletla prijateljske vezi, saj se Tjaša in Tina že pojavljata na skupnih fotografijah, ki smo jih objavili v članku.