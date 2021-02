Smrt v družini Nike Zorjan (FOTO)

FOTO: Instagram

Pevkain njena sestrasta te dni izgubili babico, ki je za vedno zaprla oči. Novico je na objavila Eva, ki je zapisala, da naj leti visoko, in ob skupinsko fotografijo prilepila strto srce.Družina je za Evo in Niko, ki sta tudi sami zelo povezani, zelo pomembna, kar Nika poudarja v številnih intervjujih in spletnih objavah. »Sva najboljši prijateljici si lahko vse zaupava. Eva študira fizioterapijo, je pa tudi moja spremljevalna vokalistka. Vsa družina je zelo povezana, tudi glasbeno.« Skupaj se pojavljata tudi v videospotih in se spodbujata pri vseh podvigih.