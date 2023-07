Smiljan Mori navdušil s svojo formo: »50 je samo številka« (VIDEO in FOTO)

Smiljana Morija poznamo po tem, da je motivacijski govornik, podjetnik in avtor več knjig. Čeprav mu kariera verjetno vzame ogromno časa, pa še vedno najde čas za to, da ohranja odlično fizično formo. V kako dobri formi je, smo lahko v zadnjih mesecih videli že večkrat, saj je na svojem instagram profilu objavil več posnetkov, na katerih jo je pokazal.

Na omenjenem omrežju je pred dnevi objavil spodnji posnetek in z njim verjetno navdušil marsikatero svojo sledilko. Dejstvo je, da je za takšen rezultat potrebnega veliko odrekanja in trde volje.

Zavidanja vredna forma. FOTO: Smiljan Mori, Instagram

Smiljan se je pred tedni udeležil tudi tekmovanja v bodybuildingu, na katerem je zasedel 2. in 4. mesto.

Ko smo v najstniških ali v dvajsetih letih, imamo lažje izklesano postavo kot kasneje, a Smiljan je dokaz, da jo lahko imamo tudi v zrelejših letih. Pred tedni je na instagramu zapisal »50 je samo številka.« In res je. Pri njem to še kako drži. Leta pa so samo številka tudi za 92-letnico, o kateri smo pisali pred dnevi, ki je za svoja leta prav tako videti izjemno.